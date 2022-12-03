2022/12/03 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هولندا تعبر أمريكا إلى ربع نهائي المونديال بغداد-الزمان واصل منتخب هولندا شق طريقه في بطولة كأس العالم قطر 2022 وتأهل إلى ربع النهائي اليوم السبت بعد فوزه على أمريكا (3-1)، في أولى مباريات الأدوار الإقصائية.أهداف هولندا جاءت بأقدام ممفيس ديباي ودالي بليند ودينزيل دومفريس في الدقائق (10، 45+1، 81)، فيما أحرز حاجي رايت هدف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هولندا تعبر أمريكا إلى ربع نهائي المونديال) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هولندا تعبر أمريكا إلى ربع نهائي المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).