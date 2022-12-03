2022/12/03 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوات للتعاطي مع ذوي الإحتياجات وفق نظرة وطنية مسؤولة والأمم المتحدة: أكثر من مليار شخص يعايش أشكال الإعاقة في العالم وللعراق الحصة الأكبر بغداد – قصي منذر بيروت – محسن حسين احيا العراق ودول ، اليوم العالمي لذوي الاعاقة ،وسط دعوات الى مواصلة العمل الجماعي لتذليل العقبات امام هذه الفئات التي تعد الأكثر تهميشًا وتعرضًا […]

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