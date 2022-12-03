2022/12/03 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريكاني وأميدي يحظيان بثقة البرلمان ويباشران مهام وزيري البلديات والبيئة إنهاء مناقشة قوانين حرية التعبير والإزدواج الضريبي وحماية الإستثمار بغداد – ابتهال العربي ادى وزيرا الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنكين ريكاني والبيئة نزار محمد سعيد اميدي ،اليمين الدستورية بعد حصولها على ثقة البرلمان بالاغلبية المطلقة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البرلمان صوت على […]

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