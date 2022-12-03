2022/12/03 | 23:09 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت حكومة بريتش كولومبيا نتائج مراجعة مستقلة لاستجابتها لـ COVID-19 وأعطت نفسها رتبة متفوقة، على الرغم من استطلاع الرأي العام الوارد في الوثيقة والذي يشير إلى أنه لا يوجد شيء للاحتفال به.تم نشر التقرير النهائي لـ “مراجعة الدروس المستفادة COVID-19” يوم الجمعة.تقول الوثيقة المكونة من 150 صفحة أنه “بشكل عام، على الرغم من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريتش كولومبيا تشيد بقرارتها بخصوص COVID رغم معارضة الرأي العام شبكة القيقب الدولية.

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