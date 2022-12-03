صحيفة أميركية تكشف سببًا

2022/12/03 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

تحدثت صحيفة ذا كرايدل الامريكية عن الأسباب التي دعت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى استبدال قائد قوات حرس الحدود العراقي اللواء حامد الحسيني، مؤكدة انها تاتي ضمن تحركات تقوم بها حكومة السوداني تهدف الى منع طهران وانقرة من التحرك داخل العراق.

الصحيفة وخلال تقرير نشرته اليوم السبت وترجمته (بغداد اليوم)، قالت إن السلطات العراقية وعلى الرغم من تأكيدها ان استبدال القائد يأتي ضمن "تغييرات داخلية لرفع نسب الاستعدادات العسكرية"، إلا أن مصادر خاصة بها أكدت لها أن التغيير له سبب اخر.

وتابعت "تهدف الحكومة العراقية من تغيير قائد حرس الحدود العراقي الى تجهيز قواتها الحدودية لمنع تحركات طهران وانقرة داخل الأراضي العراقية وبشكل عسكري، مضيفة أن "القرار العراقي يأتي استعدادا للانباء التي تحدثت عن تحشيد ايران وتركيا لقطاعات عسكرية إضافية على الحدود العراقية استعدادا لدخولها".

يشار الى ان قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور اكد بحسب الصحيفة ان "قطعات عسكرية من النخبة معززة بالدروع توجهت الى الحدود العراقية لمنع تسلل الإرهابيين من العراق نحو ايران"، على حد تعبيره، الامر الذي قالت الصحيفة انه دفع بالسلطات العراقية الى اخذ احتياطات عسكرية لاحتمالية تحرك عسكري تقوم به طهران نحو الأراضي العراقية.

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