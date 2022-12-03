الزراعة تحدد الأراضي الزراعية المشمولة بقرار التمليك

2022/12/03 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، اليوم السبت، ان تمليك الأراضي الزراعية سيشمل الحكومية وتلك التابعة للقطاع الخاص المباعة بين المواطنين.

وقال النايف لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار مجلس الوزراء بشأن تملك الأراضي الزراعية يشمل الأراضي التابع للدولة وكذلك الأراضي التابعة للقطاع الخاص أي المملوكة لأشخاص، والتي تم بيعها ما بين المواطنين، لكن شرط أن تكون تلك الأراضي ضمن حدود المدن السكنية داخل الاحياء".

وبين أنه "خلال الفترة المقبلة سوف تصدر تعليمات بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن تملك الأراضي الزراعية، والحكومة العراقية عازمة وبشكل حقيقي على هذا الامر"، معتبرا أن "القرار سيحد من العشوائيات في العاصمة بغداد وكذلك المحافظات العراقية الأخرى".

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