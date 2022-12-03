التربية: لا توجد عطلة رسمية غداً باستثناء محافظة واحدة

2022/12/03 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت وزارة التربية اليوم السبت، أن يوم غد الأحد سيكون دواما رسميًا باستثناء محافظة نينوى.

وقالت التربية في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "يوم غد الأحد دوام رسمي في المدارس كافة، باستثناء نينوى التي عطلته عن طريق الحكومة المحلية".

وأعلنت محافظة نينوى، في وقت سابق من اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد، باستثناء الدوائر الخدمية، فيما جاء تعطيل الدوام لوجود اعمال تبليط واسعة في مركز مدينة الموصل.

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