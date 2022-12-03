2022/12/03 | 23:45 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rgvotPl0kTk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقابلة مع رئيس تجمع المعاقين موفق الخفاجي عن أبرز التحديات التي يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقابلة مع رئيس تجمع المعاقين موفق الخفاجي عن أبرز التحديات التي يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).