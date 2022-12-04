2022/12/04 | 00:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترح الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم السبت، مشروع حفر قناة ملاحية بين البحر المتوسط والخليج العربي ، مشيرا الى ان ذلك سيعود على العراق بـ 400 مليار دولار.

وقال الكناني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “المشروع سيعمل على ربط الشرق بالغرب عن طريق هذه القناة الملاحية”، مؤكدا ان “واردات مشروع هذه القناة لا تقل عن 400 مليار دولار سنويا”.

وأضاف، ان “القناة الملاحية ستكون بعرض 500 متر، وبعمق 25 متر، وبطول 2500 كيلو متر، بثلاث سنوات ستكون جاهزة لتسير البواخر العالمية فيها، فضلا عن انشاء المصانع والمناطق السياحية والزراعية”.

وتابع، أنه “من ناحية الكلف المالية فستكون هنالك شركات عالمية تساهم بانشائه والاستثمار فيه”، لافتا الى انه “سيكون هنالك اتفاق مبدئي مع الشركات والدول المنفذة لحفر القناة ولن يكلف المشروع سوى الموافقات الحكومية في خطوة للتقليل من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للعراق”.

ولفت الى ان “المشروع سيزيد من كميات المياه للعراق، ويحسن الأجواء ويزيد نسبة الامطار السنوية نتيجة التبخر الذي سيحصل”.

وبحسب مراقبين في الشأن الاقتصادي، فأن استمرار العراق في الاعتماد على النفط كمورد رئيسي هو مجازفة خطيرة جدا، خاصة مع الموازنات الانفجارية التي تقر الان، وفي ظل سعي اغلب دول العالم لتقليل الاعتماد على النفط واستخدام الطاقة البديلة الي السنوات المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيعود على العراق بـ 400 مليار دولار سنوياً.. اقتصادي يقترح مشروعاً في مياه الخليج) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيعود على العراق بـ 400 مليار دولار سنوياً.. اقتصادي يقترح مشروعاً في مياه الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).