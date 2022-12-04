الأرجنتين تتجاوز استراليا وتتأهل الى ربع نهائي كأس العالم

2022/12/04 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حجز المنتخب الأرجنتيني مقعدا له في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، على حساب نظيره الأسترالي في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، في قطر.

وأحرز ليونيل ميسي هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، ليوقع على هدفه الثاني في مونديال قطر، والتاسع خلال نهائيات بطولة كأس العالم، والأول في الأدوار الإقصائية.

وأضاف المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الثاني عند الدقيقة 57.

بينما سجل المهاجم الأسترالي كريغ غودوين الهدف الوحيد "للكنغر" بحلول الدقيقة 77 من عمر المباراة المقامة على استاد أحمد بن علي المونديالي بالريان.

وضرب منتخب الأرجنتين بذلك موعدا في دور الثمانية الكبار "المربع الذهبي" مع نظيره الهولندي، الذي تغلب بدوره على منتخب أمريكا (3-1) في اللقاء الذي جرى يوم السبت أيضا، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وستقام مباراة الدور ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا يوم الجمعة المقبل، على استاد لوسيل.

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