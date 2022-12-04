متنبئ جوي يوضح حالة الطقس في العراق

2022/12/04 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد، محذرا من ضباب كثيف.

وقال عطية في منشور له في الفيس بوك تابعته (بغداد اليوم) إن "موجات من الضباب الكثيف تتشكل في مناطق من مدن اربيل والسليمانيةودهوك هذه الليلة وسيمتد تاثيره خلال ساعات الليل وفجر الاحد ليشمل اغلب مناطق نينوى وصلاح الدين ويصل تأثيره كذلك الئ شمالالعاصمة بغداد".

وأضاف " اما باقي مدن الوسط والفرات الاوسط فمن المتوقع ضباب خفيف"، محذرا من "تدني الرؤية الافقية وتأجيل السفر برا قدر الامكان".

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