الدفاع الروسية : بيلاروس شريكنا الموثوق في مواجهة الغرب

2022/12/04 | 00:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو،اليوم السبت، أن علاقات التحالف الروسية البيلاروسية اكتسبت أهمية خاصة في مواجهة ضغوط الغرب غير المسبوقة، وحربه غير المعلنة على اتحاد روسيا وبيلاروس.وقال شويغو خلال […]

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