الأرجنتين تتجاوز أستراليا.. وتواجه هولندا في دور ربع النهائي لكأس العالم

2022/12/04 | 00:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب المنتخب الأرجنتيني على نظيره الأسترالي بهدفين مقابل هدف واحد، في لقائهما على أرض استاد أحمد بن علي، مساء السبت، ضمن منافسات دور الـ 16 لنهائيات كأس العالم 2022.

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