2022/12/04 | 00:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lU9vbueBzM4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عارف الحمامي: ما نعول عليه في نجاح الحكومة هو ان السوداني ابن الداخل ويعرف ما يريده المواطن العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عارف الحمامي: ما نعول عليه في نجاح الحكومة هو ان السوداني ابن الداخل ويعرف ما يريده المواطن العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).