2022/12/04 | 00:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: جامعة العين في ذي قار تفرض رسوما فلكية على الطلبة الجدد..والاهالي...

ظهرت المقالة مناشدة الى وزير التعليم العالي: جامعة العين بذي قار ترتكب مجزرة مالية بحق الطلبة أولاً على المسلة.

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