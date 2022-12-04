2022/12/04 | 00:27 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن اعتقال 22 شخصاً بينهم بتهمة "الإرهاب" في أربع محافظات.

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