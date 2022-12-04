2022/12/04 | 00:45 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية واحدة من أفضل 23 مكانا للسفر في العالم لعام 2023، وفقا لمجلة السفر Condé Nast Traveler.ذكرت المجلة أن الجمال الطبيعي الأصيل للمقاطعة، بما في ذلك جبال روكي وجزر Haida Gwaii، يعد من الأسباب وراء إدراجها في تصنيف السفر.بحسب Condé Nast Traveler، جاء اختيار الأماكن من قبل محرريها من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أفضل الأماكن للسفر في عام 2023، من ضمنها مقاطعة كندية و3 دول عربية شبكة القيقب الدولية.

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