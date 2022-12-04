ميسي يقود الأرجنتين إلى ربع النهائي

2022/12/04 | 00:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين إلى ربع نهائي مونديال قطر لكرة القدم بفوز صعب على أستراليا 2-1، السبت على استاد أحمد بن علي في الريان ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

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