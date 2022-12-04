كاس العالم:هدفا ميسي يعبران بالأرجنتين إلى ربع نهائي المونديال

2022/12/04 | 01:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت الأرجنتين مغامرتها في مونديال

قطر، بالتأهل إلى ربع النهائي عقب

التغلب على أستراليا بنتيجة (2-1)، مساء

اليوم السبت في المباراة التي أقيمت على

ملعب أحمد بن علي.

وسجل ثنائي الأرجنتين ليونيل ميسي ف

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