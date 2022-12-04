2022/12/04 | 01:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ احتفل ليونيل ميسي بمباراته الألفية بأفضل طريقة ممكنة عندما ساعد الأرجنتين على تجاوز أستراليا 2-1 اليوم السبت في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.وسجّل ميسي الهدف الاول في الدقيقة (35) لأول مرة في الأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم في مباراته رقم 1000 مع الأندية والمنتخب.وتمكن الشاب ألفاريز من استغلال خطأ فادح […]

ظهرت المقالة الأرجنتين تغلق ملف أستراليا وتضرب موعداً مع هولندا في ربع نهائي المونديال أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأرجنتين تغلق ملف أستراليا وتضرب موعداً مع هولندا في ربع نهائي المونديال) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأرجنتين تغلق ملف أستراليا وتضرب موعداً مع هولندا في ربع نهائي المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).