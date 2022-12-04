إسرائيل تكشف: نقوم بعملية داخل العراق الآن

2022/12/04 | 02:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية في تقريرا لما جاء على لسان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، حول منع تشكيل “حزب الله ” جديد في سوريا والعراق واليمن.وكشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي عن عملية تقوم إسرائيل بتنفيذها حاليا في العراق وسوريا باسم “حرب بين حربين”، وتهدف من خلالها إلى “منع […]

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