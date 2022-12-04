2022/12/04 | 02:27 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ كشف صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية في تقريرا لما جاء على لسان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، حول منع تشكيل “حزب الله ” جديد في سوريا والعراق واليمن.
وكشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي عن عملية تقوم إسرائيل بتنفيذها حاليا في العراق وسوريا باسم “حرب بين حربين”، وتهدف من خلالها إلى “منع […]
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وكشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي عن عملية تقوم إسرائيل بتنفيذها حاليا في العراق وسوريا باسم “حرب بين حربين”، وتهدف من خلالها إلى “منع […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تكشف: نقوم بعملية داخل العراق الآن) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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