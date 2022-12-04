ماكرون يندّد بـ”أكاذيب” السلطات الإيرانية بشأن فرنسيين محتجزين لدى طهران

2022/12/04 | 02:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس,-(أ ف ب) – ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت بـ”أكاذيب” السلطات الإيرانية وأكّد أنه مارس “ضغطًا قويًا جدًا” على نظيره الإيراني بالنسبة الى السجن “غير المقبول” لرعايا فرنسيين.وقال في مقابلة مع صحيفة “لوباريزيان” إن “أكاذيب كثيرة قيلت” بشأن توقيف سبعة فرنسيين في إيران.وأضاف “إنهم مواطنون ذهبوا إلى إيران أحيانًا لأسباب أكاديمية أو […]

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