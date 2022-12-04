نقل التاج الملكي في بريطانيا لتعديله قبل تتويج تشارلز الثالث

2022/12/04 | 04:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة تسبق تتويج الملك تشارلز الثالث في مايو المقبل، نقل تاج القديس إدوارد لتعديله والذي سيرتديه الملك.

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