إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم

2022/12/04 | 04:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضيئت شجرة عيد الميلاد السبت في ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية بحضور عدد من رجال الدين والمسؤولين والدبلوماسيين والمواطنين والسياح من زوار المدينة إيذانا ببدء الاحتفالات بعيد ميلاد السيد المسيح.

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