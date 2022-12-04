المغرب.. استثمار مليارات الدولارات على الطاقة المتجددة

2022/12/04 | 05:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد بيان للقصر الملكي المغربي مساء اليوم السبت أن مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط ستنفق 130 مليار درهم (12.3 مليار دولار) لزيادة إنتاج الأسمدة باستخدام الطاقة المتجددة ضمن برنامج استثماري للفترة ما بين 2023-2027.

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