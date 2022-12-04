اجتماع أوبك بلاس.. العلاقة السعودية الأميركية على المحك مجددا

2022/12/04 | 08:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت شبكة "إن بي سي" الإخبارية نقلا عن مسؤول بالإدارة الأميركية قوله إنه إذا قرر تحالف أوبك بلاس خفض إنتاج النفط مرة أخرى، الأحد، فإن علاقة السعودية بالولايات المتحدة يمكن أن تتشوه بشكل دائم.

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