ما هي الأعمار الأكثر شيوعًا التي أبلغ فيها الناس عن الشعور بوحدة قوية؟

2022/12/04 | 08:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقًا لدراسة جديدة صغيرة، من المرجح أن نشعر بالوحدة في بعض مراحل حياتنا بدلاً من غيرها.ووجدت أبحاث منشورة في مجلة "International Psycho Geriatrics" أن 76٪ ممن خضعوا للدراسة أفادوا بأنهم شعروا بالوحدة المعتدلة أو الشديدة في وقت ما من حياتهم.ولكن ما هي الأعمار الأكثر شيوعًا التي أبلغ الناس فيها عن الشعور بالوحدة القوية؟

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