اعتقال 15 متهماً بمواد قانونية مختلفة في صلاح الدين

2022/12/04 | 09:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية – أمنتمكنت شرطة صلاح الدين، اليوم الاحد، من اعتقال 15 متهماً بمواد قانونية مختلفة في المحافظة، فيما نفذت كمائن لحماية أبراج الطاقة الكهربائية.

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