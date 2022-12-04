وفاة امرأة نيجيرية في منزل مواطن بذي قار.. والقوات الأمنية تتدخل

2022/12/04 | 09:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بوفاة امرأة نيجيرية الجنسية في محافظة ذي قار، فيما أكد أن القوات الأمنية باشرت بفتح تحقيق لكشف حالة الوفاة.

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