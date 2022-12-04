2022/12/04 | 09:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wOotdIfasdQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المكفوفون من أبناء نينوى ينظمون بازاراً للأعمال اليدوية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المكفوفون من أبناء نينوى ينظمون بازاراً للأعمال اليدوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).