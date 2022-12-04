ارتفاع غير مسبوق لسعر الدولار في العراق.. ما علاقة العقوبات الأميركية بذلك؟

2022/12/04 | 09:46 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال مزاد بيع العملة بالعراق يشكل واحدا من أكثر الملفات الاقتصادية غموضا، وهو ما يؤكده العديد من السياسيين والاقتصاديين العراقيين الذين يرون فيه استنزافا للعملة الصعبة وأحد أبواب تهريب الأموال.

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