2022/12/04 | 10:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوناك يتعهد بزيادة صلاحيات الشرطة للتصدي للاحتجاجات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/04 | 10:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوناك يتعهد بزيادة صلاحيات الشرطة للتصدي للاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوناك يتعهد بزيادة صلاحيات الشرطة للتصدي للاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).