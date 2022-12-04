حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة شؤون الشرطة في بغداد والمحافظات

2022/12/04 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

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حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة شؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/11/27 ولغاية .2022/12/3

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