بيان للدفاع المدني بشأن حريق اندلع داخل فندق وسط بغداد(صور)

2022/12/04 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، نجاح فرقها في اخماد حريق اندلع بفندق (قلب بغداد) وسط العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "فرق الدفاع المدني نجحت في إخماد حادث حريق مولدة كهرباء موضوعة أعلى سطح بناية فندق (قلب بغداد) المكون من خمسة طوابق في منطقة الكرادة قرب المسرح الوطني وسط العاصمة".واوضحت ان "فرق الدفاع المدني شرعت بإخلاء بناية الفندق من النزلاء بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد باستخدام عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة، إضافة إلى عجلات الإطفاء التخصصية لتنهي أعمال الإخماد والتبريد من دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

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