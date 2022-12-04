مطار أربيل يعلّق رحلاته الجوية بسبب سوء احوال الطقس

2022/12/04 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل ‏

أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي، اليوم الأحد، تعليق الرحلات الجوية في المطار بسبب تدني مدى الرؤية نتيجة الضباب الكثيف.

‏وقال مدير المطار أحمد هوشيار في تصريح بحسب وسائل إعلام كردية، تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "تم تعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار بسبب سوء الطقس وتصاعد الضباب"، مشيرا إلى أن "استئناف الرحلات الجوية في المطار عند تحسن حالة الطقس".

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، إيقاف الرحلات في المطار بسبب الظروف الجوية.

وأفاد قسم الإعلام والاتصال الحكومي بمطار بغداد الدولي في توضيح للمسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار بإيقاف الحركة الجوية، مشيراً إلى أن القرار جاء بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م منذ الساعة الثالثة من صباح هذا اليوم الأحد.

ونوهت أنها ستعلم بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار لاحقاً.

واجتاحت موجة ضباب أغلب مناطق العراق وإقليم كردستان، الليلة الماضية وفجر الأحد.

وتشكلت موجات من الضباب الكثيف في مناطق من أربيل والسليمانية ودهوك وامتد تاثيرها خلال ساعات الليل وفجر الأحد ليشمل أغلب مناطق نينوى وصلاح الدين ووصل إلى العاصمة بغداد، ما أدى إلى تدني الرؤية.

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