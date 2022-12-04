بغداد.. اعتقال

2022/12/04 | 10:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاحد، القبض على مراهق سرق 20 مليون دينار من والده وهرب الى بغداد.

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