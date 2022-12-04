تدمير 4 مضافات لـ

2022/12/04 | 10:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنعثرت قوة أمنية، اليوم الاحد، على 4 مضافات لـ"داعش" الارهابي غرب محافظة الانبار.

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