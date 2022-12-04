2022/12/04 | 10:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vrZy6NMaPAk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المشاهد الأولى لحريق فندق قلب بغداد في منطقة الكرادة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المشاهد الأولى لحريق فندق قلب بغداد في منطقة الكرادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).