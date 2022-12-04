هل تشعر بخطب ما في معدتك بعد تناول وجبة طعام؟ قد تكون هذه المهيجات السبب

2022/12/04 | 10:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تشعر أن هناك خطب ما بمعدتك بعد تناول الطعام؟ ما الوجبة التي كانت مسؤولة عن ذلك؟ أو هل كان ذلك نتيجة ضائقة نفسية؟

ويمكن أن تؤثّر مُختلف أنواع الأطعمة، وحتّى حالتك النفسية، على جهازك الهضمي، ولكن تختلف المهيجات من شخصٍ إلى آخر، وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي بتغريدة على "تويتر" في دليل بشأن المعدة.

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