إيران.. إعدام 4 أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

2022/12/04 | 10:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء الحكومية الإيرانية (إرنا) بأن السلطات الإيرانية أعدمت، الأحد، أربعة أشخاص بتهمة العمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).

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