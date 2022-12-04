الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو يخفي ملامح وجهه أثناء حضوره حفلة

2022/12/04 | 10:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو بإخفاء ملامح وجهه، من خلال اللجوء إلى ارتداء قبعة بالإضافة إلى الكمامة، أثناء ظهوره مع صديقه الممثل توبي ماغواير خلال حضورهما حفل في منزل آرت بازل سوهو الشاطئي في ميامي بيتش.من جانبه، كشف … Readmore

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