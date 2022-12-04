أوبك+ تجتمع اليوم لمناقشة خطط الانتاج النفطي وتوقعات بالحفاظ على خطة الانتاج الحالية

2022/12/04 | 10:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد وزراء الدول المشاركة في اتفاق “أوبك +”، اجتماعا آخر اليوم الأحد لمناقشة الخطط اللاحقة لإنتاج النفط.في البداية، كان من المقرر عقد هذا الاجتماع بشكل شخصي في فيينا، ولكن في بداية الأسبوع، قرر الوزراء الاجتماع عبر الفيديو.ووفقا للمعلومات … Readmore

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