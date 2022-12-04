2022/12/04 | 10:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن الكاتب الصحفي مصطفى بكري وفاة الإعلامي المصري الكبير مفيد فوزي.وكتب مصطفى بكري عبر تويتر:” وفاة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناه مع المرض ، حيث امضي ما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة الإعلامي المصري مفيد فوزي المركز الخبري الوطني.

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