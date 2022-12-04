هذه بدايات حكومة السوداني!

2022/12/04 | 11:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ولاء سعيد السامرائي أثارت بداية عمل حكومة محمد شياع السوداني ردود أفعال واسعة من الاستهجان والغضب والاستهزاء لدى كافة شرائح الشعب العراقي وهي بعد لم تكمل اختبار المائة يوم الذي...أكمل القراءة ←

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