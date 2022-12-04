2022/12/04 | 11:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي علي كنا صغارا..وكان همنا الوحيد هو اللعب، حيث لاهم المعيشة ولاهم الأمان ولاهم المستقبل المجهول، ولاهم المفاجآت ولاهم يحزنون..! وكان الشاطر فينا من يبتدع كل جديد وغريب وغير...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وللسراق قانون يحميهم) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وللسراق قانون يحميهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).