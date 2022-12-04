هل : ( العراق ) اليوم ..يحتاج الى حجاج جديد !!

2022/12/04 | 11:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد القره غولي التاريخ العربي ، تاريخٌ هش مزور مغرض ، ولا أريد أن أثير أو أستفز مشاعر أحد ، فباستثناء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، تلاعبت المصالح والأغراض...أكمل القراءة ←

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