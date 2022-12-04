مطار أربيل يعلق رحلاته الجوية

2022/12/04 | 11:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر مطار أربيل الدولي، تعليق رحلاته بسبب سوء الاحوال الجوية.

‏وقال مدير المطار أحمد هوشيار إنه “تم تعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار بسبب سوء الطقس وتصاعد الضباب”.

وأشار إلى إن “الرحلات الجوية ستستأنف في المطار عند تحسن حالة الطقس”.

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