فرق الدفاع المدني تخلي النزلاء وتخمد حريقاً اندلع داخل فندق وسط بغداد

2022/12/04 | 11:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، إخماد حريق اندلع داخل فندق وسط العاصمة بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان أن “فرق الدفاع المدني، نجحت بإخماد حادث حريق مولدة كهربائي موضوعة أعلى سطح بناية فندق قلب بغداد المكون من خمسة طوابق في منطقة الكرادة قرب المسرح الوطني وسط بغداد”.

وبينت أن “فرق الدفاع المدني استنفرت وشرعت بإخلاء بناية الفندق من النزلاء بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد باستخدام عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة إضافة إلى عجلات الإطفاء التخصصية لتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية”.

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