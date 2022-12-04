نيمار يقدم نبأ سار لجماهير البرازيل

2022/12/04 | 11:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: زف النجم نيمار دا سيلفا، مهاجم منتخب البرازيل، نبأ سعيداً لجماهير...

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