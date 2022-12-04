مصافي الوسط: مصفى كربلاء يسد 70% من الحاجة المحلية للبنزين والكازاويل

2022/12/04 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أفادت شركة مصافي الوسط، اليوم الأحد، بأن مصفى كربلاء سيتمكن من سد 60 ـ 70% من الحاجة المحلية للبنزين والكازاويل .

وقال معاون مدير الشركة نزار فائق في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن "مشروع مصفى كربلاء سيسد هذه النسبة من الحاجة المحلية من منتجات البنزين السوبر والمحسن والكازاويل، فضلا عن النفط الأبيض والغاز السائل ومنتجات أخرى، في الوقت الذي تنتج فيه باقي المصافي البنزين العادي وكميات من المحسن فقط".

وتابع، أن "المصفى المذكور يعد من أعقد المصافي من حيث التركيبة والتصميم والتشكيل على مستوى المنطقة، إذ يمتلك من الوحدات ما لا تمتلكه كل المصافي فيها"، مبينا أن "واحدة من الوحدات التي يضمها المصفى وتعتمد على تحسين منتوج (البنزين) وإنتاج البنزين السوبر وبجودة عالية جدا، يوجد منها فقط في ستة مصاف في العالم".

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